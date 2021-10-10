-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أسعار البطاطا.. وزارة التجارة “تحتج” على تصريحات منسوبة لرزيق

الشروق أونلاين
  • 2667
  • 0
أسعار البطاطا.. وزارة التجارة “تحتج” على تصريحات منسوبة لرزيق

نفت وزارة التجارة صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة للوزير كمال رزيق، حول انهيار أسعار مادة البطاطا ابتداء من الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن المنشورات والتصريحات “الكاذبة” التي تداولتها بعض الصفحات المشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي منذ ليلة الجمعة والمنسوبة لوزير التجارة  كمال رزيق حول سعر بعض المواد الغذائية ليس لها أي أساس من الصحة.

وأكدت المصدر ذاته أن الوزارة “ستتخذ كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن تُجاه المسؤلين حول هذه التصريحات الكاذبة وأيضا الصفحات الناقلة لمُغالطة الرأي العام دون العودة للمصادر الرسمية للوزارة المعروفة لدى الجميع”.

وتداولت بعض الصفحات الفيسبوكية تصريحات نسبتها إلى وزير التجارة كمال رزيق  يعد فيها بانهيار أسعار البطاطا بداية من يوم السبت 9 أكتوبر.

مقالات ذات صلة
وزارة الفلاحة: ضخ كميات كبيرة من البطاطا لضبط الأسعار

وزارة الفلاحة: ضخ كميات كبيرة من البطاطا لضبط الأسعار

بحضور الرئيس التركي.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود بمدينة جيهان التركية

بحضور الرئيس التركي.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود بمدينة جيهان التركية

سيارة المواطن البسيط بداية من 99 مليونا!

سيارة المواطن البسيط بداية من 99 مليونا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد