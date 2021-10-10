أسعار البطاطا.. وزارة التجارة “تحتج” على تصريحات منسوبة لرزيق

نفت وزارة التجارة صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة للوزير كمال رزيق، حول انهيار أسعار مادة البطاطا ابتداء من الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن المنشورات والتصريحات “الكاذبة” التي تداولتها بعض الصفحات المشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي منذ ليلة الجمعة والمنسوبة لوزير التجارة كمال رزيق حول سعر بعض المواد الغذائية ليس لها أي أساس من الصحة.

وأكدت المصدر ذاته أن الوزارة “ستتخذ كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن تُجاه المسؤلين حول هذه التصريحات الكاذبة وأيضا الصفحات الناقلة لمُغالطة الرأي العام دون العودة للمصادر الرسمية للوزارة المعروفة لدى الجميع”.

وتداولت بعض الصفحات الفيسبوكية تصريحات نسبتها إلى وزير التجارة كمال رزيق يعد فيها بانهيار أسعار البطاطا بداية من يوم السبت 9 أكتوبر.