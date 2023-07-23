أسعار البيض تتراجع في الأسواق

تتراوح بين 400 و430 دج في سوق التجزئة

تشهد أسعار مادة البيض في الآونة الأخيرة تراجعا محسوسا بما يناهز 100دج في الصفيحة الواحدة التي تراجع سعرها من 530 دج إلى 430 دج.

أكّد شريف حمزة نائب رئيس جمعية مربي الدواجن، في تصريح للشروق، بأن تراجع أسعار البيض في الآونة الأخيرة يعود بالأساس إلى عوامل مختلفة أهمها تراجع الطلب عليه بسبب قلة الاستهلاك التي تعود بدورها إلى فترة ما بعد عيد الأضحى ودخول معظم المطاعم المدرسية والجامعية في عطلة صيفية وكذا درجات الحرارة القياسية التي تشهدها البلاد، وبما أنّ السوق تحكمه قاعدة العرض والطلب فإن قلة الطلب تؤدي حتما إلى تراجع الأسعار.

وبلغت أسعار صفيحة من البيض في سوق الجملة 340 دج-350 دج، مقابل 400-430 دج في سوق التجزئة وهي أسعار رغم تراجعها إلاّ أنّ بعض المستهلكين يعتبرونها مرتفعة بالنظر إلى قدرتهم الشرائية.

وتوقّع المتحدّث عودة ارتفاع الأسعار في الأيام القليلة المقبلة بسبب الطلب الذي يتزايد نوعا ما وانتهاء المخزون المكدس. فالانخفاض كما قال مؤقت، لافتا الانتباه إلى إن الأسعار في الجملة بلغت يوم أمس 380 دج، كما أنّ تكلفة الصفيحة الواحدة لدى الفلاح تتأرجح بين 380- 400 دج وأن البيع بأقل من ذلك يعد خسارة للفلاح، يجب مراجعتها وتداركها بما يضمن استمرارية النشاط.

وأشار حمزة شريف إلى وجود وفرة في الدجاج الأم التي تبيض وبالتالي فإن الإنتاج وفير يقابله نقص في الطلب، مستبعدا أن تكون الحرارة سببا رئيسيا في تراجع الأسعار، فهي كما قال لا تتعدى 30 بالمائة.