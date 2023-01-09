أسعار البيض.. مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف نتائج الإجتماعات مع المنتجين

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة ومدير الإنتاج بالقطاع، مسعود بن دريدي إمكانية انخفاض أسعار مادة البيض خلال الأيام المقبلة.

ولدى استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” عبر القناة الإذاعية الأولى، أكد بن دريدي أنه تمت دراسة مشكل ارتفاع أسعار مادة البيض مع الشركاء خاصة منهم المجلس المهني المشترك لشعبة الدواجن والفدرالية الوطنية لمربي الدواجن.

وتمحور الاجتماع كذلك حسب الناطق باسم الوزارة حول وضع استراتيجية لتطوير شعبة الدجاج البيوضـ وكذا حث المنتجين على إعمار العنابر ليزيد الإنتاج في الأيام القليلة القادمة، بشكل سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار حسب ما قاله به المنتجون.