-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأرصاد الجوية: أمطار ورياح قوية بعدة ولايات
اقتصاد

أسعار البيض.. مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف نتائج الإجتماعات مع المنتجين

الشروق أونلاين
  • 737
  • 0
أسعار البيض.. مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف نتائج الإجتماعات مع المنتجين
ح.م

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة ومدير الإنتاج بالقطاع، مسعود بن دريدي إمكانية انخفاض أسعار مادة البيض خلال الأيام المقبلة.

ولدى استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” عبر القناة الإذاعية الأولى، أكد بن دريدي أنه تمت دراسة مشكل ارتفاع أسعار مادة البيض مع الشركاء خاصة منهم المجلس المهني المشترك لشعبة الدواجن والفدرالية الوطنية لمربي الدواجن.

وتمحور الاجتماع كذلك حسب الناطق باسم الوزارة حول وضع استراتيجية لتطوير شعبة الدجاج البيوضـ وكذا حث المنتجين على إعمار العنابر ليزيد الإنتاج في الأيام القليلة القادمة،  بشكل سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار حسب ما قاله به المنتجون.

مقالات ذات صلة
حكار: هذه مشاريع سوناطراك الجديدة لعامي 2023 و2024

حكار: هذه مشاريع سوناطراك الجديدة لعامي 2023 و2024

منح التأشيرات السياحية لزوار الجنوب.. هذه هي الترتيبات الجديدة

منح التأشيرات السياحية لزوار الجنوب.. هذه هي الترتيبات الجديدة

بورصة الجزائر: صفقات عبر الأنترنيت قريبا

بورصة الجزائر: صفقات عبر الأنترنيت قريبا

“السماد الأغنى”.. نحو تطوير صناعة “اليوريا 46” في الجزائر

“السماد الأغنى”.. نحو تطوير صناعة “اليوريا 46” في الجزائر

إيران تريد عقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة مع الجزائر في أقرب وقت

إيران تريد عقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة مع الجزائر في أقرب وقت

حكار: على الدول الأوروبية الالتزام بعقود شراء طويلة الأمد للغاز

حكار: على الدول الأوروبية الالتزام بعقود شراء طويلة الأمد للغاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد