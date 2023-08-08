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اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى خلال شهر

الشروق أونلاين
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أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى خلال شهر
أرشيف
الذهب

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في 4 أسابيع، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، وتراجع حجم التجارة الصينية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة لتبلغ 1928.61 دولارا للأوقية. بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 11 جويلية الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة، لتبلغ مستوى 1963.00 دولار للأوقية (نحو 28 غرام).

بالمقابل، ارتفع الدولار بعد أن تسبّبت بيانات جديدة عن تدهور التجارة الصينية في تراجع اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مسجّلا أدنى مستوى في أسبوعين، بنزوله إلى مستوى 7.23 يوان مقابل الدولار الواحد.

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