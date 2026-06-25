-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في 7 أشهر

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في 7 أشهر
الشروق أونلاين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، متأثرة بضغوط صعود الدولار الأمريكي وتنامي رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم رئيسية قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وبحلول الساعة السابعة والعشرين دقيقة بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3983.20 دولاراً للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أوت بنسبة 0.31% لتسجل 3996.30 دولاراً.

وكان المعدن الأصفر قد هبط أمس الأربعاء دون مستوى 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، متراجعاً بنحو 29% عن ذروته البالغة 5594.82 دولاراً والتي سجلها في التاسع والعشرين من جانفي الماضي.

وأوضح مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة ستون إكس، أن الذهب يشهد حالياً قوة دافعة هبوطية واضحة في ظل قوة العملة الأمريكية، ويأتي هذا التراجع في وقت عزز فيه ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، والذي تفاقم جراء تداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب تشدد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،مع توقعات المستثمرين بمزيد من التشديد المالي، ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تتوقع الأسواق ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

مقالات ذات صلة
الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على الحسابات المالية لسنة 2025

الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على الحسابات المالية لسنة 2025

الإصلاحات تدعم تدفق الاستثمارات

الإصلاحات تدعم تدفق الاستثمارات

تصنيع 6000 هاتف ذكي يوميا في وهران (صور)

تصنيع 6000 هاتف ذكي يوميا في وهران (صور)

781 عارضاً من 36 دولة في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

781 عارضاً من 36 دولة في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

عرقاب يستقبل وفد شركة سيمنس للطاقة الألمانية لتعزيز الشراكة

عرقاب يستقبل وفد شركة سيمنس للطاقة الألمانية لتعزيز الشراكة

تكوين 50 صاحب مؤسسة بقسنطينة على تقنيات المناولة عبر ورشات “ناسدا”

تكوين 50 صاحب مؤسسة بقسنطينة على تقنيات المناولة عبر ورشات “ناسدا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد