تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، متأثرة بضغوط صعود الدولار الأمريكي وتنامي رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم رئيسية قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وبحلول الساعة السابعة والعشرين دقيقة بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3983.20 دولاراً للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أوت بنسبة 0.31% لتسجل 3996.30 دولاراً.

وكان المعدن الأصفر قد هبط أمس الأربعاء دون مستوى 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، متراجعاً بنحو 29% عن ذروته البالغة 5594.82 دولاراً والتي سجلها في التاسع والعشرين من جانفي الماضي.

وأوضح مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة ستون إكس، أن الذهب يشهد حالياً قوة دافعة هبوطية واضحة في ظل قوة العملة الأمريكية، ويأتي هذا التراجع في وقت عزز فيه ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، والذي تفاقم جراء تداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب تشدد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،مع توقعات المستثمرين بمزيد من التشديد المالي، ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تتوقع الأسواق ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.