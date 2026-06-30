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اقتصاد

أسعار الذهب تتّجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ 13 عاما

الشروق أونلاين
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أسعار الذهب تتّجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ 13 عاما
أرشيف
الذهب

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، متّجهة نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ 13 عاما، مع تزايد المخاوف بشأن التضخم الناجمة عن الحرب في ​الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4008.94 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة، أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025.

وقالت وكالة رويترز، إن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول خسارة فصلية منذ 2024، وأكبر انخفاض ​فصلي بالنسبة المئوية منذ الربع الثاني من 2013.

ونقلت الوكالة عن المحلل المالي إدوارد مير أن “الأسواق تشعر ببعض القلق بشأن مدى استقرار مذكرة التفاهم (بين واشنطن وطهران). وهناك ضغط على الذهب، لأن الناس لا يتوقعون انفراجة قريبة”.

وذكر مسؤول قطري في وقت سابق، أن كبار المبعوثين الأمريكيين الذين وصلوا إلى الدوحة، لن يعقدوا اجتماعا ​رفيع المستوى مع نظرائهم من إيران.

وهو ما يلقي بظلال من الشك على التقدم المحرز، في الجهود ​الرامية إلى تحقيق وقف دائم للحرب في المنطقة، يقول المصدر.

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