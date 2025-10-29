أسعار الذهب ترتفع بـ 8 دولارات

خلافا لكل التوقعات السابقة والمنذرة بهبوط حادّ في سعر الذهب العالمي، سجل المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء عودة قوية الى مستويات الـ 4000 آلاف دولار أمريكي.

ووفقا لموقع “غولد برايس” و “مجلس الذهب العالمي” فقد بلغ سعر الذهب مستوى 4026 دولارا للأونصة (أوقية) بعد انخفاضات حادّة تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة، حيث فقد أكثر من 460 دولارا في الاونصة الواحدة.

ويرجع ارتفاع سعر الذهب خلال جلسات اليوم، الى مخاوف المستثمرين من القرار الذي سيتخذه البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، حول سعر الفائدة بين التخفيض أو الحفاظ على مستواه الحالي 4.25 %، حيث يتوقع كبار المحللين توجه البنك الى اعلان تخفيض جديد بنسبة 0.25% في ظل الضغوط التي يمارسها ترامب على رئيس البنك، جيروم بأول.

إن قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأمريكي هو قرار يتخذه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعاته الدورية، يجتمع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، حيث يصوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تحديد معدل الفائدة وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، بالإضافة إلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم.