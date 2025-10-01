-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
للجلسة الخامسة على التوالي

أسعار الذهب ترتفع

محمد فاسي
  • 477
  • 0
أسعار الذهب ترتفع
أرشيف
سبائك الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 18 دولارًا في تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مواصلة الصعود للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من انخفاض مؤشر الدولار الأميركي وتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد بدء إغلاق الحكومة الأميركية.

وحسب بيانات أسعار الذهب فإن العقود الآجلة لمعدن الذهب صعدت بنسبة 1.16% أو ما يعادل 18.4 دولارًا، لتصل إلى 3890.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 10:50 صباحًا. في حين تراجعت عقود التسليم الفوري بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى 3858.48 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 0.51% إلى 46.88 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.15% إلى 1557.58 دولارًا، وانخفض البلاديوم 1.62% مسجلًا 1240.88 دولارًا للأوقية. أما مؤشر الدولار فقد تراجع بنسبة 0.27% إلى 97.52 نقطة.

مقالات ذات صلة
عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لـ “أوبك” وخارجها

عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لـ “أوبك” وخارجها

84 رحلة جديدة بـ11 ألف و500 مقعد للولايات الداخلية أسبوعيًّا

84 رحلة جديدة بـ11 ألف و500 مقعد للولايات الداخلية أسبوعيًّا

التكامل الصناعي محور لقاء وزير الصناعة بـ”مدار هولدينغ”

التكامل الصناعي محور لقاء وزير الصناعة بـ”مدار هولدينغ”

الرقمنة لترشيد 80 مليار دولار من دعم الفلاحة

الرقمنة لترشيد 80 مليار دولار من دعم الفلاحة

إطلاق مشروع “صيدال” لإنتاج اللقاحات بعنابة

إطلاق مشروع “صيدال” لإنتاج اللقاحات بعنابة

فتح الاستفادة من المنحة المدرسية لموظفي هذا القطاع

فتح الاستفادة من المنحة المدرسية لموظفي هذا القطاع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد