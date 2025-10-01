أسعار الذهب ترتفع

للجلسة الخامسة على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 18 دولارًا في تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مواصلة الصعود للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من انخفاض مؤشر الدولار الأميركي وتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد بدء إغلاق الحكومة الأميركية.

وحسب بيانات أسعار الذهب فإن العقود الآجلة لمعدن الذهب صعدت بنسبة 1.16% أو ما يعادل 18.4 دولارًا، لتصل إلى 3890.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 10:50 صباحًا. في حين تراجعت عقود التسليم الفوري بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى 3858.48 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 0.51% إلى 46.88 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.15% إلى 1557.58 دولارًا، وانخفض البلاديوم 1.62% مسجلًا 1240.88 دولارًا للأوقية. أما مؤشر الدولار فقد تراجع بنسبة 0.27% إلى 97.52 نقطة.