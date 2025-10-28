أسعار الذهب تنهار وتوقعات ببلوغه 3800 دولار

سجّل الذهب هبوطا جديدا في الأسعار وذلك بعد موجة صعود دراماتيكي بلغ على إثره المعدن الأصفر مستوى 4380 دولارا للأونصة، مستفيدا من تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية، التي قررت تقييد تصدير المعادن النادرة التي تدخل في إطار الصناعات التكنولوجية الدقيقة.

ووفقا لموقع “غولد برايس” الأمريكي، بلغ سعر الذهب اليوم الثلاثاء مستوى 3900 دولارا للأونصة (أوقية) فاقدا أكثر من 480 دولارا، بعد موجة بيع كبيرة شهدتها الأسواق.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد في الأسعار على إثر إعلان المفاوضين التجاريين من واشنطن وبكين أنهم توصّلوا إلى سلسلة من الاتفاقات تشمل الرسوم الجمركية وضوابط التصدير.

ويتوقع الكثير من المحللين تسجيل تراجع جديد في سعر الذهب جراء توجه الولايات المتحدة الأمريكية الى اتباع سياسة المفاوضات مع الصين بدلا من التصعيد إلى جانب تغيّر الزخم السعري للذهب واحتمال انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية، قد يدفع المعدن إلى مزيد من الهبوط خلال الأيام والأسابيع المقبلة، متوقعين أن يتراجع الذهب إلى 3800 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.