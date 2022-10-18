أسعار السيارات المستوردة.. هكذا رد وزير الصناعة

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، الثلاثاء، أن أسعار السيارات المستوردة ستكون “معقولة” عند فتح السوق على الاستيراد وأنها ستخضع لقانون العرض والطلب.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية المقام على هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية قائلا: “عند دخول السيارات السوق، سيتحكم في الأسعار قانون العرض والطلب”.

من جهة أخرى، وحول ملف إنتاج الزيوت الأساسية والعطرية، كشف زغدار عن إجراء حكومي سيتم تطبيقه قريبا من أجل تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال وتنظيم القوانين الخاصة به.

وفيما يخص توزيع وتعبئة المواد الغذائية، تطرق الوزير لدى مروره بجناح مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف ” إلى ضرورة تعزيز نقاط البيع بـ100 نقطة بيع جديدة لفرع “ديكوبا” لاسيما في الجنوب، لتضاف إلى 380 نقطة بيع الموجودة حاليا.

واطلع الوزير على كميات إنتاج زيت المائدة التي تقارب 400 طن في اليوم، مطالبا بتنويع العرض لمختلف المنتجات الغذائية في علب ذات أوزان مختلفة لتحقيق التوازن في السوق وتكثيف العرض من المنتجات المدعمة.