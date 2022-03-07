أسعار الغاز في أوروبا تبلغ مستوى قياسيا جديدا

بلغت أسعار الغاز في أوروبا مستوى قياسيا جديدا صباح الإثنين، في ظلّ استمرار تداعيات التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وتجاوز سعر الغاز عند افتتاح التداولات، 2600 دولارا لكل 1000 متر مكعب، حسب ما تظهره بيانات التداول على منصة ICE.

بالمقابل ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أفريل في مركز TTF في هولندا إلى 2610.7 دولار لكل 1000 متر مكعب.

بسبب الأزمة الأوكرانية.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستويات قياسية

ويوم 02 مارس، تسبب خطر توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا جراء العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا في ارتفاع أسعار هذا الأخير إلى مستويات قياسية.

وارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي “تي تي إف” الأربعاء إلى 194,715 يورو للميغاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجا ومصدرا رئيسيا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463,83 بنسا لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في ديسمبر الماضي عند 470,83بنسا.

وفي 24 فيفري 2022، قفزت أسعار الغاز في أوروبا، إلى مستويات قياسية خلال تعاملات، ووصلت نحو 35%، بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقالت وكالة “تاس” الروسية إن أسعار العقود الآجلة للغاز في مستهل التعاملات قفزت بنحو 35% إلى 1414 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

من جهتها أكدت شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا، في خطوة لطمأنة الأسواق.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.