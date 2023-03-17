أسعار اللحوم البيضاء.. اتفاق بين الوزارة والمنتجين على هذا السعر خلال رمضان

ترأس وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا ضم مختلف الفاعلين في شعبة الدواجن، تناول ملف ضبط أسعار اللحوم البيضاء بمناسبة شهر رمضان، حيث حصل اتفاق على سقف أسعار في حدود 350 دج/كلغ .

وحسب بيان للوزارة, فقد تم التركيز خلال الاجتماع, المنظم أمس الأربعاء, على أهمية الشعبة, وأهم الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لغرض ترقية تطوير شعبة الدواجن واللحوم البيضاء ابتداء من توفير أهم المدخلات سواء العضوية أو تغذية الأنعام و توفيرها بأسعار مدروسة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وفي هذا الإطار ثمن ممثلو المهنة تلك الإجراءات, التي تساهم بصفة مباشرة في ضبط الشعبة والتحكم في تشكيلة السعر المرجعي للإنتاج, كما تم الاتفاق على العمل بصفة مشتركة و في إطار نظرة تشاركية على ضبط السوق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بتوفير منتوج ذو جودة بأسعار في المتناول.

وحسب ذات المصدر, فقد تم الاتفاق في إطار خطوة تضامنية بين الفيدرالية الوطنية لشعبة الدواجن والديوان الوطني الجزائري لتغذية الانعام على المحافظة على أسعار اللحوم البيضاء بـ 350 دج/كلغ طيلة شهر رمضان, كما تم تخصيص أكثر من 540 نقطة بيع, من تنظيم المجمعات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع, وهذا عبر كافة التراب الوطني.

من جهتهم أكد أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لشعبة الدواجن انخراطهم في نظام تخفيض أسعار اللحوم البيضاء والبيض, من خلال المبادرة التضامنية من أجل توفير منتوج بأسعار منخفضة, و فتح نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور رئيس وأعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لشعبة الدواجن, التابعة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, وممثلو المجلس المهني المشترك للشعبة, حسب ذات المصدر.

كما شارك في الاجتماع ممثلي المهنة من مربين ومنتجين, وإطارات من الوزارة , إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وممثل عن مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك “أغرولوغ”.

وزير الفلاحة يوجه “آخر تحذير” للتجار والمربين حول أسعار اللحوم البيضاء

ويوم 17 فيفري 2023، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, عن اتخاذ جملة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء شهر رمضان المقبل.

وأوضح هني في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني, أنه من المنتظر أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء “في أقرب وقت”, بعد أن قررت الوزارة تسقيف سعر الكيلوغرام عند 350 دج بنقاط بيع المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن “أوناب”.

وفي نفس السياق, وجه الوزير “تحذيرا أخيرا” للناشطين في هذه الشعبة لخفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين “مع الاحتفاظ بهامش ربح يساعدهم على مواصلة النشاط”, مشيرا أنه إذا بقيت الأسعار مرتفعة ستكون “هناك إجراءات جاهزة سنتخذها بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومصالح الأمن”.

وعبر هني عن استغرابه من الارتفاع “السريع” لسعر الدجاج من 320 دج/كلغ إلى أكثر من 400 دج/كلغ, مؤكدا أنه “لا يوجد أي مبرر لهذا الارتفاع غير المقبول, وغير الإنساني”.

وتراقب وزارة الفلاحة نشاط شعبة الدواجن بطريقة شبه كلية حيث تصل نسبة تغطية الرقابة إلى 90 بالمائة, حسب الوزير الذي أعلن عن إطلاق مشاورات بين مختلف المتدخلين من أجل تنظيم أفضل للشعبة.

1200 دج سعر اللحوم الحمراء خلال رمضان

أما بالنسبة للحوم الحمراء, فأوضح أن سعرها ستكون في حدود 1200 دج/كلغ وذلك بعد قرار استيراد “اللحوم الطازجة” عن طريق الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”, وهو القرار الذي اتخذ من أجل “طمأنة المستهلكين في شهر رمضان”.

وكشف ذات المسؤول أنه سيتم استيراد اللحوم “من بعض دول أمريكا اللاتينية ودول أخرى لدينا معها علاقات أخوية”, لافتا إلى أن العملية وصلت إلى مرحلة الشحن والنقل البحري.

وأرجع السيد هني سبب ارتفاع اللحوم الحمراء إلى تبعات جائحة كورونا والاحتكار والمضاربة, متوقعا أن تكون الأسعار مستقرة إلى غاية نهاية سنة 2023, بفضل قرار توفير المواد الأولية للأعلاف من قبل “أوناب”.

أسعار الخضر والفواكه

كما تطرق الوزير إلى الأسعار المرتفعة للخضر والفواكه حيث أكد أيضا اتخاذ إجراءات لضمان استقرار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها البطاطا.

وبالنسبة لإعادة النظر في شبكة توزيع الحليب المدعم, كشف أن الدوائر الوزارية المعنية تعمل على “إيجاد حل نهائي قبل حلول رمضان, عبر ضمان مراقبة سلسلة الإنتاج والتسويق”, مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحليب والملبنات العمومية والخاصة مجندين لإنتاج كميات كبيرة تفوق احتياجات المستهلكين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية