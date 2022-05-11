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اقتصاد

أسعار اللحوم البيضاء تسجل تراجعا ملحوظا بعد نهاية شهر رمضان

الشروق أونلاين
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أسعار اللحوم البيضاء تسجل تراجعا ملحوظا بعد نهاية شهر رمضان

عرفت أسعار اللحوم البيضاء تراجعا ملحوظا بعد أكثر من أسبوع على نهاية شهر رمضان المبارك اولذي شهد ارتفاع أسعار هذه المادة.

وأكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تراجع أسعار الدواجن، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 280 دج.

للإشارة فقد قفزت أسعار  اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان المنصرم لتصل إلى 430 دج للكيلوغرام الواحد.

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

وفي 17 مارس 2022، أرجع مهنيون في مجال تربية الدواجن، ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء إلى 3 أسباب رئيسية.

وأوضح المشاركون في المنتدى المتوسطي لشعبة الدواجن، الذي نظمته مجموعة التفكير “فلاحة إينوف”، على هامش الطبعة الـ20 للمعرض الدولي للزراعة، تربية المواشي والصناعات الزراعية أن ارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى 3 عوامل:

1- انخفاض عدد المربين بشكل “كبير” بالنظر للصعوبات التي تعترض المهنة.

2- غلاء المدخلات كالذرة والصوجا الموجهة لتغذية الدواجن

3- عزوف المربين عن هذا النشاط بعد الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار الدواجن في فترات سابقة واستيراد كميات هائلة من الكتاكيت.

وفي هذا الصدد،  اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لتربية الدواجن، عبد الرزاق عبد اللاوي أنه بات من “المستعجل” إعادة تنظيم مهنة تربية الدواجن ووضع حيز التنفيذ دفتر شروط يضمن للمربين هامش ربح مقبول ويضمن للمستهلكين أسعار في متناولهم.

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التعليقات
3
  • خليفة

    و هناك عامل مهم في ارتفاع اسعار تلك اللحوم ،و هو الاحتكار و شجع التجار ،و غياب المراقبة و المتابعة و المحاسبة للمخالفين لقوانين التجارة المشروعة.

    5
  • يوغرطة

    كلمة سوف نعيد هيكلة المؤسسة كذا والمنظومة كذا وتربية الدواجن والاحصنة والبقر والي غير ذلك سمعناها منذ الاستقلال مرارا وتكرارا من قبل الوزراء والمسؤولين جميعهم ولا زلنا نسمعها وشيئا لم يتحقق في واقعنا البائس الحزين المهموم .

    6
  • موطن جزائري

    الحمد لله ان اللحوم الحمراء يمكن ان تكون البديل للحوم البيضاء و هي متاحة بكثرة خصوصا مع استيراد العجول بالاف من الخارج وهي في متناول المستهلك وباسعار متدنية ..................التحليل الاعور .

    -6

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