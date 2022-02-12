أسعار “المارغرين” تلتهب عشية شهر رمضان

الارتفاع سينعكس على أسعار منتجات أخرى

قبل أن يلمس المستهلك أثرا للتراجع المصرح به في أسعار العجائن على مستوى محلات البيع بالتجزئة والسوبيرات في وهران، فاجأت هذه الأخيرة الجميع مؤخرا، بارتفاع جديد في سعر مادة المارغرين، وبفارق زيادة كبير يصل إلى 60 دج للوحدة.

وتأتي هذه الوثبة الحرة في سعر أكثر المواد الأساسية المعتمد عليها في تحضير الحلويات وعدد من الأطباق، أسابيع قليلة فقط قبيل حلول شهر رمضان، الذي يكثر فيه تحضير حلويات السهرة وعيد الفطر، حيث زادت قيمة العلبة الواحدة زنة 500 غرام من مادة المارغرين بين عشية وضحاها في جل محلات البقالة في الأسواق الكبرى بوهران من 160 دج إلى 200 دج، فيما بلغت في متاجر تقع بوسط مدينة وهران وأحياء مجاورة 220 دج بالنسبة للماركة التجارية الأكثر رواجا، مما فرض على باعة الحلويات التقليدية والعصرية المحضرة بهذه المادة القيام مرة أخرى بتعديلات جديدة على أسعار منتجاتهم ومعروضاتهم، لتضاف إلى الزيادات التي اقتضاها من قبل ارتفاع أسعار السكر والبيض ومختلف أصناف المكسرات.

وقد قوبل هذا الأمر بكثير من السخط والغليان، خاصة في أوساط المواطن البسيط وأصحاب محلات بيع الحلويات، ذلك أن جنون الأسعار لم يستثن في عدواه أي مادة غذائية سواء كانت محل ندرة أو وفرة على رفوف متاجر من دون استثناء.