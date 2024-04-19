أسعار النفط تتجاوز 90.5 دولارا للبرميل

صعدت أسعار عقود النفط الآجلة، الجمعة، أكثر من 3 دولارات للبرميل متجاوزة 90.5 دولار، بسبب احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط عقب تقارير عن إسقاط إيران عدة مسيرات صغيرة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم جوان 3.2 دولار بنسبة 3.5% إلى 90.5 دولارا للبرميل.

ونشرت وسائل إعلام دولية تقديرات محللي أسواق المال التي تشير إلى أن تجار النفط في العالم سيضطرون إلى إضافة علاوة مخاطر على عقود النفط الآجلة، مع استمرار توترات الشرق الأوسط، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

ويأتي الصعود القوي لأسعار النفط في أعقاب تقارير عن وقوع انفجار في محافظة أصفهان وسط إيران وإعلان مسؤولين عسكريين عن تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية “لجسم مشبوه” وذلك دون تسجيل أضرار أو خسائر.