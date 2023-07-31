أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

اقتربت أسعار النفط من تسجيل أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الإثنين، متجهة بذلك لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام.

ومن المقرر أن يُسجِّل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) أكبر مكاسب شهرية، وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر وشح الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 06:48 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت -تسليم سبتمبر 2023- بنسبة 0.34% (0.29 دولارًا)، ليصل إلى 84.70 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لسعر خام غرب تكساس الأميركي -تسليم سبتمبر 2023- بنسبة 0.19% (0.15 دولارًا)، ليصل إلى 80.43 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

واستقر برنت وغرب تكساس الوسيط، الجمعة، عند أعلى مستوياتهما منذ أفريل، مسجليْن مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي؛ إذ تلقّت أسعار النفط دعمًا من خلال تقلص إمدادات النفط عالميًا وتوقعات إنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب شهرية، خلال شهر جويلية، هي الأكبر منذ جانفي 2022.