على خلفية الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران..

تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أشهر خلال تداولات اليوم الاثنين، وذلك في رد فعل مباشر لأسواق الطاقة الدولية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني بصفة رسمية ومطابقة أن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي وتاريخي يقضي بإنهاء الصراع العسكري الدائر بينهما واستئناف حركة الملاحة البحرية والتجارية بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز الإستراتيجي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.19 دولار أو ما يعادل نحو 4.80 بالمائة لتصل إلى مستوى 83.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الثامنة وأربعين دقيقة بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.45 دولار أو بنسبة بلغت 5.24 بالمائة ليستقر عند مستوى 80.43 دولاراً للبرميل، ويعكس هذا الهبوط الحاد انقشاع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ألهبت الأسواق طيلة الأشهر الماضية، حيث تنفست كبرى الشركات العالمية الصعداء عقب زوال التهديدات الأمنية التي كانت تحدق بناقلات النفط في الممرات المائية الحيوية بالخليج العربي وتؤثر سلباً على سلاسل الإمداد الدولية.