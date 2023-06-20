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اقتصاد

أسعار النفط تتراجع بسبب الصين

الشروق أونلاين
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أسعار النفط تتراجع بسبب الصين
ح.م

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما خفّضت الصين أسعار الفائدة على الإقراض بأقل من المتوقع، وهو ما مازاد من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط من أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت -تسليم أوت 2023، بنحو 19 سنتًا، ليسجل 75.90 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم جويلية 2023- إلى 70.76 دولارًا للبرميل، في حين بلغ سعر برميل النفط الجزائري 75.97 دولارا للبرميل.

يُشار إلى أن الصين خفّضت معدلي الإقراض الرئيسيْن، وهما سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد، وسعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة 5 سنوات، بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما.

ويُعد هذا الخفض في أسعار الفائدة في الصين الأول منذ 10 أشهر، وقد جاء أقل حدة من توقعات المراقبين، الذين توقعوا خفض 15 نقطة أساس، لا سيما بالنسبة إلى الإقراض على 5 سنوات.

وقالت المحللة في “سي إم سي ماركتس”، تينا تينغ، إن تخفيضات أسعار الفائدة في الصين كانت متوقعة على نطاق واسع، وبالتالي لم تقدم دفعة صعودية للأسواق، ولم تؤثر في تحرك سعر برميل النفط عالميًا لأعلى.

وأوضحت أن تجار النفط قد يحتاجون إلى رؤية انتعاش اقتصادي قوي ملموس في الصين، لكي يحسّنوا توقعاتهم بشأن الطلب على النفط هناك.

وتأتي تخفيضات أسعار الفائدة في أعقاب البيانات الاقتصادية الأخيرة، التي أظهرت أن قطاعي التجزئة والمصانع في الصين يكافحان للحفاظ على الزخم الذي شُوهد في وقت سابق من هذا العام، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

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