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اقتصاد

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية

الشروق أونلاين
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أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط، لليوم الخامس على التوالي، محققة مكاسبة أسبوعية بنحو 6 بالمئة، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ 56 سنتا بنسبة 0.69 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 82.19 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي، 62 سنتا بنسبة 0.81 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.84 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة للنفط قد ارتفعت على مدار الأسبوع بنحو 6 بالمئة، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي خسارة بنسبة نحو 7 بالمئة.

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد كشفت في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023، والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير 2025.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في العام الجاري بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.

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