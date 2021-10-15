أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 3 ستوات

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة،فوق مستوى الـ 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج نفط “برنت” بنسبة 1.04 % إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وتم تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 82.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.96% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته التداولات.

ويأتي الارتفاع وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

كذلك أشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

أسعار النفط تعاود الإرتفاع بعد سلسلة من الخسائر

وفي 18 أوت 2021، ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، بعد أربعة أيام من الانخفاض مع ظهور أرقام أولية بشأن هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار العقود الاجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 81ر0 بالمئة أو 56 سنتا، إلى 69.59 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم شتنبر بنسبة 0.71 بالمئة أو47 سنتا، إلى 67.06 دولارا للبرميل.

بيد أن نمو أسعار النفط ما يزال ضعيفا، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الطلب على الوقود بفعل تسارع إصابات فيروس “كورونا” وإمكانية فرض قيود جديدة على الاقتصادات.