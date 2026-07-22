أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2 بالمئة

واصلت أسعار النفط الارتفاع يوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات، بسبب تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتهديدات جماعة الحوثي اليمنية باستهداف ​السفن.

وحسب ما رصدته رويترز، فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.31 دولار، أو 2.54 بالمئة، إلى 93.32 دولار للبرميل. وهو ‌أعلى مستوى لها منذ نحو 6 أسابيع.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.91 دولار، أو 2.26 بالمئة، إلى 86.25 دولار للبرميل، يضيف المصدر.

وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، بقصف جسر أو محطة لتوليد الكهرباء في إيران، في أي وقت تستهدف فيه طهران سفينة في مضيق هرمز.