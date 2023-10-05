أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء “أوبك+” على التخفيضات

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس، فوق 86 دولارا للبرميل، معوّضةً بعض الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها في الجلسة السابقة.

ويأتي ارتفاع الأسعار بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط للإبقاء على شح الإمدادات، على الرغم من أن توقعات الطلب غير الواضحة حدّت من المكاسب.

وأكدت السعودية مواصلة قرار خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر المقبل، وأعلنت روسيا استمرار خفض الصادرات بنحو 300 ألف برميل حتى نهاية 2023.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، الأربعاء 4، على تراجع بأكثر من 5.5% لتسجل أدنى مستوياتها منذ نهاية أوت الماضي، مع حفاظ تحالف أوبك+ على سياسة خفض الإنتاج الطوعي، وصدور بيانات انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وبحلول الساعة 06:47 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم ديسمبر 2023- بنسبة 0.70% (0.60 دولارًا)، لتصل إلى 86.41 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم نوفمبر 2023- بنسبة 0.69% (0.58 دولارًا)، لتصل إلى 84.80 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

من جهة أخرى، قال محللو مصرف أستراليا الوطني: “ما زلنا نرى السوق تعاني عجزًا خلال الربع الرابع، كما أن انخفاض أسعار النفط يقلل من احتمال تخفيف أوبك+ قيود العرض”.