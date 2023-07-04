أسعار النفط ترتفع بعد هذا القرار

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، في ظل تقييم الأسواق لتأثير تخفيضات مزمعة للإمدادات في أوت من جانب مصدرين كبيرين للخام هما السعودية وروسيا في مقابل توقعات ضبابية للاقتصاد العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.83% إلى 75.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.42 دولار للبرميل، بزيادة 63 سنتا أو 0.90%، وفق ما نقلته “رويترز”.

بينما بلغ ارتفعت أسعار بترول صحارى بلاند، الخام المرجعي الجزائري بنسبة 2.49 بالنسبة حيث بلغ سعره 76.08 دولار للبرميل.

وقالت السعودية يوم الاثنين، إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى اوت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أوت.

وقررت الجزائر أيضا تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت المقبل، حسب ما أعلنه بيان لوزارة الطاقة والمناجم يوم الإثنين.

وتصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي “أوبك+” إلى 5.16 مليون برميل يوميا، إذ تسعى الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار.

وتضم أوبك+ أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، لكن الأسواق قلقة بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح للشركات تراجعا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأميركية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 جوان للأسبوع الثالث على التوالي.

وبشكل عام جاءت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت عميات مسح تباطؤ نشاط المصانع على المستوى العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

كما تراجع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل أكبر في جوان ليصل إلى مستويات سجلت آخر مرة أثناء الموجة الأولى لوباء كورونا.