أسعار النفط ترتفع بـ2%

سجلت تعاملات النفط اليوم الجمعة، 12 جانفي، ارتفاعا بأكثر من 2% وهذا وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب التوترات في الشرق الأوسط، حسب ما أفادت به منصة “الطاقة”.

وبحلول الساعة 07:24 صباح اليوم بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2024، بنسبة 2.05%، لتسجل 79 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم فيفري بنسبة 2.11%، لتصل إلى 73.54 دولارًا للبرميل.

وتتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بالتزامن مع مخاوف انقطاع إمدادات الخام من الشرق الأوسط في أعقاب إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا واستهداف السفن في البحر الأحمر. كذلك مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.

كما أن إيران أعلنت يوم أمس، الخميس، عن توقيف قواتها البحرية لناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان تنفيذا لمذكرة قضائية.