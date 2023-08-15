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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع نتيجة قرار غير متوقع من الصين

الشروق أونلاين
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أسعار النفط ترتفع نتيجة قرار غير متوقع من الصين

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما قامت الصين بصورة غير متوقعة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة ليتداول عند 86.32 دولارا للبرميل الساعة 4  بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات بنسبة 0.1 بالمئة أيضا إلى 82.57 دولارا للبرميل.

وغيرت الأسعار اتجاهها وتحولت للارتفاع بعدما خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان بما يعادل 55.25 مليار دولار.

وتدخل التخفيضات ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عاما واحدا لبعض المؤسسات المالية بواقع 15 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة من 2.65 في السابق.

وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التي نشرت، الثلاثاء، أن الاقتصاد سجل المزيد من التباطؤ خلال الشهر الماضي، مما فاقم الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض الفائدة الرئيسية لدعم النشاط.

ورغم بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة بدت شهية الصين للنفط قوية، إذ ارتفعت إنتاجية المصافي في البلاد في يوليو 17.4 بالمئة عن العام السابق بعدما أبقت المصافي الإنتاج مرتفعا لتلبية الطلب على التنقلات المحلية خلال فصل الصيف والاستفادة من هوامش الربح الإقليمية المرتفعة من خلال تصدير الوقود.

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