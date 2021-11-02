أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لاجتماع أوبك+

استأنفت أسعار النفط صعودها في التعاملات المبكرة الثلاثاء، بعد تراجع في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج في تحالف “أوبك+”.

ويعقد التحالف اجتماعه، الخميس، لبحث تطورات سوق النفط خلال الشهر الماضي والتي وصلت لأعلى مستوى في 7 سنوات، واتخاذ قرار بشأن تخفيف قيود الإنتاج لشهر ديسمبر المقبل.

وبحلول الساعة 07:14 (ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم جانفي بنسبة 0.45 بالمئة أو 33 سنتا إلى 85.05 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون أول بنسبة 0.13 بالمئة أو 9 سنتات إلى 84.15 دولارا للبرميل.

أسعار النفط في أعلى مستوى لها منذ سنوات

ومنتصف شهر أكتوبر 2021، ارتفعت أسعار النفط، إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وهذا مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج “برنت” 87 سنتاً أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال محللون من بنك “آيه.إن.زد” في مذكرة الإثنين إن “من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود”، مضيفين أن “الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا”.

وبتاريخ 15 أكتوبر 2021، ارتفعت أسعار النفط، فوق مستوى الـ 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج نفط “برنت” بنسبة 1.04 % إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وتم تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 82.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.96% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته التداولات.

ويأتي الارتفاع وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

كذلك أشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

أسعار النفط تعاود الإرتفاع بعد سلسلة من الخسائر

وفي 18 أوت 2021، ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، بعد أربعة أيام من الانخفاض مع ظهور أرقام أولية بشأن هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار العقود الاجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 81ر0 بالمئة أو 56 سنتا، إلى 69.59 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم شتنبر بنسبة 0.71 بالمئة أو47 سنتا، إلى 67.06 دولارا للبرميل.

بيد أن نمو أسعار النفط ما يزال ضعيفا، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الطلب على الوقود بفعل تسارع إصابات فيروس “كورونا” وإمكانية فرض قيود جديدة على الاقتصادات.