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اقتصاد

أسعار النفط تسجل ارتفاعا لهذه الأسباب

الشروق أونلاين
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أسعار النفط تسجل ارتفاعا لهذه الأسباب

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، وسط توقعات بانتعاش الطلب في العام الجديد مع تراجع التضخم عالميًا.

يأتي ذلك بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إلى أن التضخم تحت السيطرة، ومع استعداد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لزيارة الشرق الأوسط، لمحاولة منع اتساع نطاق حرب غزة.

وبحلول الساعة 07:19 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2024، بنسبة 0.57%، لتصل إلى 78.03 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم فبراير 2024، بنسبة 0.73% لتصل إلى 72.72 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتتجه أسعار النفط لإنهاء الأسبوع الأول من 2024 على ارتفاع، إذ عوّضت تقريبًا جميع خسائر جلسة الخميس، عندما استقرت الأسعار على انخفاض في جلسة متقلبة بسبب تراكم مخزونات البنزين ونواتج التقطير في أميركا.

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