أسعار النفط تعاود الإنخفاض جراء انتشار متحورات كورونا

انخفضت أسعار النفط، الإثنين، مواصلة خسائر الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع الدولار ومخاوف من احتمال انتكاس التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الجائحة في آسيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.2 بالمئة إلى 69.17 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبطت ستة بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في أربعة أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.4 بالمئة إلى 66.64 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت قرابة سبعة بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في تسعة أشهر.

وقال غوردون رامزي، المحلل لدى مؤسسة “آر بي سي” في مذكرة: “المخاوف بشأن تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط عاودت الظهور مجددا مع تسارع معدلات الإصابة بسلالة دلتا”.

فيما أشار محللو مؤسسة “إيه إن زد” إلى قيود جديدة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، كعامل رئيسي يضفي ضبابية على آفاق نمو الطلب.

وشملت القيود إلغاء رحلات طيران، وتحذيرات صادرة عن 46 مدينة من السفر، وفرض قيود على المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة في 144 من المناطق الأسوأ تضررا.

ومما فاقم التشاؤم، كشفت بيانات صادرة في مطلع الأسبوع أن نمو صادرات الصين تباطأ بأكثر من المتوقع في جويلية 2021 عقب تفشي الإصابات بكوفيد-19 وحدوث فيضانات هناك، بينما كان نمو الواردات أيضا أبطأ من المتوقع.

وأظهرت بيانات السبت أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت قليلا على أساس يومي في يوليو 2021 إلى 9.71 مليون برميل يوميا، لتقل عن عشرة ملايين برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي، وتنخفض بشدة عن مستوى قياسي بلغ 12.94 مليون برميل يوميا في يونيو 2020 حين كانت شركات التكرير تخزن الخام الرخيص.

كما فرض ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو ضغطا على أسعار الخام، وذلك بعد تقرير وظائف أمريكي صدر يوم الجمعة الماضي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.