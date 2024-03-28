أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ماي 0.34 بالمئة إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم جوان الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 85.69 دولار.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايي فقد ارتفعت 41 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 81.76 دولار للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.