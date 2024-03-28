-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أسعار النفط تعاود الارتفاع

الشروق أونلاين
  • 278
  • 0
أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ماي 0.34 بالمئة إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم جوان الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 85.69 دولار.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايي فقد ارتفعت 41 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 81.76 دولار للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

مقالات ذات صلة
ارتفاع في أسعار النفط

ارتفاع في أسعار النفط

هذه هي السيارة الأكثر مبيعًا في الجزائر خلال 2023

هذه هي السيارة الأكثر مبيعًا في الجزائر خلال 2023

الإدراج الرسمي لأسهم “القرض الشعبي” في بورصة الجزائر

الإدراج الرسمي لأسهم “القرض الشعبي” في بورصة الجزائر

نقل بحري.. هذا هو برنامج الرحلات الصيفي نحو 4 موانئ أوروبية

نقل بحري.. هذا هو برنامج الرحلات الصيفي نحو 4 موانئ أوروبية

مشروع لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المغير

مشروع لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المغير

استحداث 16 ألف منصب عمل عبر 17 ولاية قريبًا

استحداث 16 ألف منصب عمل عبر 17 ولاية قريبًا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد