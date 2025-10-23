أسعار النفط تقفز بنحو 5 % بعد عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

أسعار النفط ترتفع بنحو 5 % بعد عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.

ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة اليوم الخميس مواصلة المكاسب من الجلسة الماضية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين “روسنفت” و”لوك أويل” بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.99 دولار بما يعادل 4.8 بالمئة إلى 65.58 دولار بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.93 دولار أو خمسة بالمئة إلى 61.43 دولار.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر تجارية متعددة بأن شركات نفط حكومية صينية كبرى علقت مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحرا من الشركتين، مما رفع الأسعار.

وأبدت واشنطن استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فورا على وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا عقوبات على شركتي النفط الروسيتين “روسنفت” و”لوك أويل” الأسبوع الماضي. كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

ووفقا لمحللين، تأثير هذه العقوبات على أسواق النفط سيعتمد على رد فعل الهند، والتي أصبحت أكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا بأسعار مخفضة في أعقاب اجتياح روسيا لأوكرانيا.