أسعار النفط تقفز 6% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وخام برنت يتجاوز 115 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 6% خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بتصاعد الهجمات على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط وتفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما عزز المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية.

وبحسب بيانات التداول، سجل خام برنت القياسي أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، إذ ارتفعت العقود الآجلة تسليم ماي 2026 بنسبة 5.59% لتصل إلى 115.78 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:36 صباحًا بتوقيت غرينتش، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أفريل بنسبة 0.49% لتبلغ 96.79 دولارًا للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعد سلسلة من التطورات الأمنية في المنطقة، شملت هجمات استهدفت منشآت طاقة في الشرق الأوسط، في أعقاب الضربة الصهيونية على حقل بارس الجنوبي، وما تبعها من ردود وتوترات متصاعدة بين إيران وعدد من الدول.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن منشآت طاقة في قطر والسعودية والكويت والإمارات تعرضت لهجمات أو محاولات استهداف، شملت أضرارًا في مركز عمليات تابع لـ“قطر للطاقة” في رأس لفان، وهجمات بطائرات مسيرة على منشآت سعودية بينها مصفاة سامرف في ينبع، إضافة إلى حريق محدود في وحدة تشغيلية بمصفاة الأحمدي في الكويت.

كما أعلنت إيران أنها وجهت تحذيرات بإخلاء منشآت نفطية في عدد من دول الخليج، في إطار ردودها على استهداف بنيتها التحتية للطاقة، في وقت يُعد فيه حقل بارس الجنوبي أحد أكبر حقول الغاز في العالم، والذي تتقاسمه مع قطر.

وأثارت التطورات مخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات، وسط تحذيرات من استمرار دعم أسعار النفط في ظل غياب مؤشرات على تهدئة قريبة أو إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقعات بارتفاع التضخم، ما أضاف مزيدًا من الضبابية على التوقعات الاقتصادية العالمية.

ويرى محللون أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، إلى جانب استهداف البنية التحتية النفطية، قد يبقي أسعار الخام عند مستويات مرتفعة، مع ترقب الأسواق لمزيد من التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.