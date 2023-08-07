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اقتصاد

أسعار النفط تلامس أعلى مستوى في 4 أشهر

الشروق أونلاين
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أسعار النفط تلامس أعلى مستوى في 4 أشهر

تواصل أسعار النفط مكاسبها، الاثنين، لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل الماضي، بعدما تعهد كبار المنتجين بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر بهدف استمرار توازن الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.49 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.05 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب لسادس أسبوع على التوالي في الأسبوع الماضي وهي أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر 2021 ويناير 2022.

وتلقت الأسعار دعما بفضل عدة عوامل في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وتخفيض إمدادات “أوبك+” وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصيني أكبر مستورد للخام في العالمي بعد تعثر في الربع الثاني.

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