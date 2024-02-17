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اقتصاد

أسعار النفط تلامس الـ 84 دولاراً

الشروق أونلاين
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أسعار النفط تلامس الـ 84 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، السبت، إلى حدود الـ 84 دولارا، وسط اتساع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.74 بالمئة عند التسوية، إلى مستوى 83.47 دولارً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار، بما يعادل 1.49 بالمئة، إلى 79.19 دولاراً للبرميل.

بدوره، ارتفع خام برنت بأكثر من واحد بالمئة بنهاية الأسبوع، بينما صعد الخام الأمريكي نحو ثلاثة بالمئة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية كشفت، الخميس، أنّ نمو الطلب العالمي على النفط يسجل تباطأ، مقلصة توقعاتها بشأن نسبة النمو للعام الجاري.

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