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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار النفط

الشروق أونلاين
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ارتفاع جديد في أسعار النفط

 سجّلت أسعار النفط “برنت” خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعا جديد بلغ 70 دولارا للبرميل بعد قرار الاتحاد الأوروبي خفض سقف أسعار النفط الروسي، في إطار حزمة عقوبات غير مسبوقة على موسكو، لتقييد مصادر تمويل حربها على أوكرانيا.

وبعد موجة هبوط حادٍ وفقدانه لأكثر من 10 دولارات في البرميل الواحد، (بين 19 و 24 جوان الماضي)، بدأت أسعار النفط تستعيد نشاطها، وذلك في ظل المعطيات الدولية وكان أولها الاعتداء الصهيوني على ايران وتهديدات الأخيرة بغلق مضيق هرمز وحرمان السوق من ربع الانتاج العالمي.

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