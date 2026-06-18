عقب التوقيع الرسمي على اتفاق هدنة مضيق هرمز المؤقت..

تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 3 بالمائة خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك في أعقاب التوقيع الرسمي بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران على اتفاق مؤقت من شأنه إنهاء المواجهة العسكرية الشاملة الدائرة بينهما، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية الدولية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 2.99 بالمائة لتصل إلى مستوى 77.17 دولاراً للبرميل الواحد، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.23 بالمائة ليستقر عند مستوى 74.31 دولاراً للبرميل، لتواصل الأسعار بذلك التخلي الواضح عن المكاسب القياسية التي سجلتها في تعاملات أمس الأربعاء عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف القصف الجوي المدمر إذا لم يحسن قادة طهران التصرف على حد وصفه، لتنقلب الموازين قبالة نحو التهدئة الاقتصادية الحذرة.

وجاء هذا الهبوط المتسارع لأسعار الطاقة بعدما نشرت واشنطن وطهران النص الرسمي والكامل للاتفاق المؤقت المؤلف من 14 بنداً إستراتيجياً، والذي ينص بالدرجة الأولى على تمديد وقف إطلاق النار الساري لمدة 60 يوماً أخرى لتمكين الدبلوماسيين والجانبين من التفاوض المعمق على هدنة نهائية وشاملة، كما يسمح الاتفاق بعودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم مالية خلال فترة التفاوض الجارية، مع استعادة حركة عبور ناقلات النفط طاقتها الاستيعابية الكاملة خلال 30 يوماً فقط.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توني سيكامور كبير محللي الأسواق لدى مؤسسة “آي غي” المالية قوله إن موجة البيع الحادة امتدت بشكل واسع مع استعداد أسواق الطاقة العالمية بقوة لعودة تدفق النفط الإيراني بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في السابق عقب نشر أحدث مذكرة تفاهم بين القطبين، مما أحدث ارتياحاً كبيراً لدى الشركات والمستثمرين في البورصات الدولية وتراجعاً ملموساً لعلاوة المخاطر الجيوسياسية.

ورغم التراجع الحاد الحالي في الأسعار، يتوخى العديد من الخبراء والمحللين الحذر بشأن حجم الانخفاض الممكن والمستدام في المدى القريب، إذ يرى هؤلاء أن المعروض العالمي قد يظل محدوداً حتى بعد إعادة الفتح الفعلي لمضيق هرمز بسبب احتمال استمرار تردد ملاك السفن في إرسال ناقلات النفط الضخمة إلى المنطقة خشية انهيار مفاجئ للاتفاق الهش.

وفي هذا السياق أوضح موكيش ساهديف الرئيس التنفيذي لشركة “إكس أناليستس” للاستشارات الطاقوية أن حجم النفط الخام العائد الفعلي إلى السوق بعد إعادة فتح المضيق قد يكون محدوداً للغاية كون بعض الشحنات قد خرجت بالفعل عبر ترتيبات لوجستية بديلة، مضيفاً أن الطلب الإجمالي على النفط الخام قد يرتفع بوتيرة أسرع من المعروض مما يحد من إمكانية عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب الشاملة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت في تقريرها الشهري الصادر أمس الأربعاء إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق بنجاح وإعادة تشغيل مضيق هرمز قد يحول أزمة نقص المعروض الحادة لهذا العام إلى فائض تجاري كبير بحلول عام 2027، متوقعة أن يتجاوز العرض حجم الطلب بمقدار 5.05 ملايين برميل يومياً العام المقبل مع العودة القوية لنفط الشرق الأوسط.

وامتدت تأثيرات هذا التغير الجيوسياسي والاقتصادي الكبير لتشمل أسواق المعادن النفيسة في البورصات العالمية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.96 بالمائة لتصل إلى مستوى 4300.59 دولاراً للأوقية، معوضة بذلك جزءاً هاماً من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة نتيجة التحولات السريعة في محافظ المستثمرين.

كما صعدت أسعار الفضة بنسبة 1.20 بالمائة لتستقر عند مستوى 68.70 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين في التداولات الفورية إلى نحو 1757.60 دولاراً، وانخفض البلاديوم بدوره ليستقر عند حدود 1337 دولاراً للأوقية في تعاملات اليوم.