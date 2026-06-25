تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس لتواصل هبوطها وتقترب من المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الكيان الصهيوني وإيران، وذلك بسبب انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات وعودة تدفقات الخام تدريجياً عبر مضيق هرمز الإستراتيجي.

وبحلول الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أوت بنسبة 1.3% لتسجل 72.91 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.24% ليصل إلى 69.43 دولاراً للبرميل، ليسجل الخامان أدنى مستوياتهما الفنية منذ السابع والعشرين من فيفري الماضي، وسط مؤشرات قوية على وفرة المعروض في الأجل القريب.

وأوضح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، خلال مشاركته في منتدى رويترز العالمي للطاقة، أن التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز اقتربت من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، مشيراً إلى عبور نحو 72 ناقلة محملة بما يقارب عشرين مليون برميل من النفط خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأضاف الوزير أن العودة الكاملة للوضع الطبيعي ستستغرق عدة أسابيع لتطهير الممرات من الألغام الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن سحبت ورقة إغلاق المضيق من طهران تماماً، وتزامن ذلك مع إعلان سلطنة عُمان فتح مسارات بحرية مؤقتة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لتسهيل خروج الناقلات، مما دفع محللي مجموعة ماكواري المالية لتوقع هبوط متوسط سعر برنت إلى 67 دولاراً خلال الربع الثالث، متجاهلين بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت تراجع المخزونات لأدنى مستوى منذ عام 1984.