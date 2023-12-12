أسعار النفط تواصل ارتفاعها

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، في ظل مخاوف تراجع معروض الخام، وترقب الأسواق صدور تقارير عن السوق وسط قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 71.83 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.72% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 76.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.70% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وعند التسوية يوم الثلاثاء، صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 71.32 دولار للبرميل، في حين ارتفعت خام “برنت” بنسبة 0.25% إلى 76.03 دولار للبرميل.