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اقتصاد

أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي

الشروق أونلاين
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أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي
ح.م

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسب اليومين الماضيين وسط تحركات محدودة في سعر الدولار الأميركي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.1 في المئة، إلى 83.80 دولار للبرميل، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

في حين بلغ سعر البرميل من صحاري بلاند الجزائري 83.26 دولارا للبرميل، بارتفاع قدر بـ 3.28 بالمئة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 103.29 في التعاملات المبكرة، مواصلا الخسائر بعد تصريحات الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

من المتوقع أن تحتفظ أسعار النفط بالدعم بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أقل تشددًا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق.

في حين أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية على الرغم من التوقعات السابقة بارتفاعها.

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