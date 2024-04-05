أسعار النفط تواصل الارتفاع وتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني

واصلت أسعار النفط الارتفاع، الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

وحسب وكالات دولية قفز خام برنت 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 91.14 دولار للبرميل كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 86.96 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر الماضي.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز الأربعة بالمئة هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.