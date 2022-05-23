أسعار تذاكر رحلات الجوية الجزائرية.. مسؤول بالشركة يكشف الجديد

كشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي انه سيتم خلال الـ48 ساعة القادمة طرح تذاكر الرحلات الاضافية بأسعار جديدة ستكون تنافسية وفي متناول أفراد الجالية.

وأكد أمين أندلسي خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الإثنين، أنه خلال الساعات القادمة سيتم الانطلاق في عملية بيع التذاكر الجديدة بأسعار ستعرف انخفاضا محسوسا.

وأوضح المتحدث ذاته أن أسعار التذاكر بصفة عامة ستعرف نوعا من الضبط الذي سيسمح للجالية باقتنائها وذلك بعد مراجعتها، مشيرا إلى أن أغلى تذكرة بين الجزائر وفرنسا يبلغ سعرها 640 أورو ذهابا وايابا، نافيا بذلك الأسعار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل.

وفي السياق ذاته، أعلن الناطق باسم الجوية أن انطلاق عملية بيع تذاكر الرحلات الاضافية سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري على أن تنطلق أولى الرحلات بداية من الأسبوع القادم.

من جهة أخرى قال أندلسي إن انطلاق عملية بيع تذاكر الحج سيكون يوم 15 جوان المقبل، موضحا أن كوطة الحج لهذا الموسم تقدر 9400 مقعد.

وبخصوص تعويض التذاكر غير المستعملة خلال فترة الكوفيد أكد ضيف المورنيغ أن الشركة عوضت 60 % منها على أن يتم تعويض 40 % المتبقية بداية من هذا الأسبوع.

الجوية الجزائرية تشرع في بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا

وفي 4 أفريل 2022، أعلنت الجوية الجزائرية في بيان عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا، انطلاقا من مطارات الجزائر، وهران، وقسنطينة.

ويتعلّق الأمر حسب البيان بالرحلات التالية:

من مطار الجزائر:

الجزائر-باريس-الجزائر: 4 رحلات يوميا.

الجزائر-مارسيليا-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

الجزائر-ليون-الجزائر: رحلة واحدة يوميا.

الجزائر-تولوز-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين والخميس.

الجزائر-ليل-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء الخميس السبت والأحد.

الجزائر-نيس-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الجمعة والأحد.

من مطار وهران:

وهران-باريس-وهران: رحلة واحدة يوميا.

وهران-مارسيليا-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين والجمعة.

وهران-ليون-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الأربعاء الخميس والسبت.

وهران-تولوز-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين الأربعاء والجمعة.

من مطار قسنطينة: