أسعار ترويجية لـ1600 فندق وبرنامج خاص للعائلات والجالية

مبادرة جديدة لمجلس التجديد الاقتصادي خلال الصيف

يحضر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لإطلاق مبادرة جديدة تخص تخفيضات الأسعار، تتعلّق هذه المرة بالفنادق خلال موسم الاصطياف، حيث تم طرح الملف على 1600 متعامل في المجال، وتعدّ هذه المبادرة الثانية من نوعها بعد تخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك والتجهيزات الكهرومنزلية خلال شهر رمضان المنصرم.

وفي إطار مواصلة المبادرات تحت شعار “وطنيون اقتصاديا ومتحدون اجتماعيا” التي تعزز القدرة الشرائية لدى العائلات الجزائرية، نظم الثلاثاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاعين العام والخاص في مجال السياحة والفندقة بصفة خاصة.

وعرف هذا الاجتماع، وفق بيان لمجلس التجديد الاقتصادي، تلقت “الشروق” نسخة منه، مشاركة مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية، وشركة الاستثمار الفندقي SIH ومؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT والديوان الوطني للسياحة ONTوالفيدرالية الوطنية لأصحاب الفنادق والسياحة FNHT، حيث يمثل عدد المشاركين أكثر من 1600 فندق موزعين على مختلف ربوع الوطن .

وتصبّ الأهداف التي سطرت في مصلحة العائلات الجزائرية والجالية المقيمة بالخارج، لتمكين المواطنين وأفراد الجالية المقيمة بالخارج من الاستفادة من أسعار مغرية في جودة الإيواء على مستوى الفنادق طيلة السنة، وأيضا تمكينهم من الاكتشاف عن قرب التراث السياحي الكبير الذي تتمتع به بلادنا.

وبعد نقاش بناء ومثمر، التزم أصحاب الفنادق الناشطون في القطاعين العام والخاص بتحسين عروض خدماتهم وتقديم أسعار ترويجية، حيث ستمكن هذه العملية التي ستنطلق مع مطلع موسم الاصطياف جميع العائلات الجزائرية بالتمتع بعطلتهم الصيفية وكذا عطل نهاية الأسبوع .

وفي هذا الإطار يحيي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزام المتعاملين الاقتصاديين كونهم شركاء بصفة مباشرة في العملية ويؤكد إرادته في العمل على تعزيز القدرة الشرائية لمواطنينا، وفق تعبير البيان.