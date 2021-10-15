أسعار جد تنافسيّة للنقل البحري.. وهذه تفاصيلها

مساعد المدير العام للشركة:

كشف مساعد المدير العام بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كريم بوزناد أن أسعار تذاكر السفر على متن الشركة بعد استئناف نشاطها ستكون تقريبا في نفس مستواها قبل وقف الرحلات في مارس 2020، وشدد على أن الأسعار تنافسية جدا، مقارنة مع ما هو مطبق في النقل الجوي، مع إجبارية اختبار “بي.سي. آر” سلبي قبل 72 ساعة من الإبحار، حتى للذين لهم دفتر صحي وتلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.

وأوضح كريم بوزناد في تصريح هاتفي لـ”الشروق” أن الشركة ستطبق نفس الأسعار التي كانت تقريبا قبل الكوفيد 19، وعلى سبيل المثال فإنّ تذكرة شخص بالغ على المقاعد 260 أورو لما يكون الحجز من الخارج ونحو 36000 دينار للحجوزات في الجزائر.

وأوضح بوزناد أن تسعيرة المركبات كانت 500 أورو قبل الجائحة وسيتم تطبيق نفس التسعيرة عقب استئناف النشاط، مع عدم وجود تحديد لوزن الأمتعة مثلما هو مطبق في النقل الجوي.

ولفت محدثنا إلى أن بعض الرسوم المينائية ارتفعت عام 2020 ووردت في الجريدة الرسمية وتعود للدولة، لكن تأثيرها على مستويات الأسعار ليس كبيرا بل هامشيا.

وبخصوص عمليات الحجز، أوضح كريم بوزناد أن هناك بروتوكولا صحيا جد صارم، وافقت عليه مصالح وزارة الصحة، ويطبق انطلاقا من عملية الحجز على مستوى الوكالات التجارية وحتى نزول الراكب من السفينة، لتفادي الاحتكاك والتقارب تفاديا لانتقال العدوى.

وفي ذات السياق كشف بوزناد أن إجراءات استئناف النشاط تستوجب إجراء المسافر لاختبار “بي.سي.أر” قبل 72 ساعة من الإبحار، في الاتجاهين سواء باتجاه أوربا أو العكس.

ووفق المتحدث، فإن اختبار “بي.سي.أر” قبل 72 ساعة من الإبحار إجباري لجميع ركاب بواخر شركة النقل البحري للمسافرين، وحتى بالنسبة لأولئك الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وواجهت شركة النقل البحري للمسافرين متاعب مالية في الـ20 شهرا الماضية، بسبب وقف نشاطها ولجوئها إلى مساعدات الدولة لضمان تسديد رواتب العمال والموظفين والقيام بعمليات الصيانة الضرورية لأسطول البواخر.

ومن المنتظر أن تستأنف الشركة رسميا نشاطها يوم 21 أكتوبر المقبل، برحلة من ميناء وهران نحو أليكانتي الإسبانية والعودة إلى وهران، إضافة لرحلة نحو ميناء مرسيليا اعتبارا من الفاتح نوفمبر المقبل بواسطة الباخرة الجديدة باجي مختار 3 التي ستدشن لأول مرة.