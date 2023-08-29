أسعار عمرة المولد النبوي بداية من 25 مليونا

وكالات السياحة والأسفار تسجل ارتفاعا في نسبة الحجوزات

توقع رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار نذير بلحاج، ارتفاعا في عدد طلبات عمرة المولد النبوي الشريف لدى الجزائريين بداية من 28 سبتمبر المقبل، مؤكدا أن بورصة أسعار العمرة تخضع لمبدأ العرض والطلب.

وأوضح بلحاج، في تصريح لـ”الشروق” أن برنامج رحلات عمرة المولد النبوي الشريف تلقى طلبا كبيرا لدى المواطنين، وذلك حسب أرقام ومعطيات أعدتها وكالات السياحة والأسفار، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من تكاليف العمرة، لاسيما وأن هذه الأخيرة حسب -محدثنا- تخضع لمبدأ العرض والطلب، مضيفا في هذا الشأن: “الغلق الذي دام أكثر من سنتين بسبب تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا جعل الطلب على أداء المناسك في تزايد مستمر لاسيما بالنسبة لكبار السن الذين لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج”.

وحسب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، فإن أسعار العمرة حاليا أي في فترة الصيف، تشهد انخفاضا مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، نتيجة عدة عوامل أبرزها تراجع أسعار كراء الفنادق في المملكة العربية السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للنقل الجوي، حيث تعرض كل من الخطوط الجوية الجزائرية وكذا السعودية أسعارا معقولة بالنسبة للتذاكر، حيث تتراوح ما بين 80 و90 ألف دينار جزائري.

بالمقابل، يرى بلحاج أن عودة الرحلات الجوية بصفة نظامية بداية من منتصف شهر سبتمبر المقبل، سيرفع من تكاليف أداء مناسك العمرة، والأمر نفسه بالنسبة لأسعار الخدمات التي تعرضها المملكة العربية السعودية قائلا: “نتوقع أن تبلغ تكاليف العمرة الاقتصادية 25 مليون سنيتم فما فوق”.

يأتي هذا بالتزامن، مع تأكيد وزارة الحج والعمرة السعودية، أن مدة صلاحية التأشيرة للمعتمرين للبقاء داخل أراضي المملكة هي 90 يوما، مع ضرورة الإلتزام – حسبها – بمدة صلاحية التأشيرة.

وفي السياق، طالبت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، من الوكالات السياحية المعنية بتنظيم العمرة والشركات السعودية المتعاقدة معها، إكمال كافة الواجبات المتفق عليها بين الطرفين، وذلك بالتزامن مع دخول موسم العمرة.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن حقوق المعتمرين التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها تشمل تسهيل وصول المصلين إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالتصاريح المطلوبة.

وتشمل الواجبات الأخرى إرشاد مجموعات من المعتمرين حتى الانتهاء من مناسك العمرة، حيث يتولى إرشاد كل مجموعة عضو واحد من الموظفين، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على شركات العمرة التعاون مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات للمعتمرين أثناء الأحداث غير المتوقعة، بما في ذلك الحوادث وتدابير السلامة وحالات الطوارئ الصحية.

وتتوقع المملكة العربية السعودية أن يؤدي حوالي 10 ملايين مسلم من الخارج مناسك العمرة هذا الموسم، حيث سمحت للمسلمين الذين يحملون أنواعا مختلفة من تأشيرات الدخول مثل التأشيرة الشخصية وتأشيرة الزيارة والتأشيرة السياحية بأداء العمرة.

كما يمكن لحاملي تأشيرات “شنغن” والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا حجز مواعيد العمرة وزيارة الروضة الشريفة قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق نسك.