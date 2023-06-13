-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
عاجل
الرئيس تبون يصل إلى روسيا في زيارة دولة تدوم 3 أيام (فيديو)
الجزائر
أسعار كباش العيد!
باقي بوخالفة
2023/06/13
10
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة بدءا من 19 جوان
قرابة 6 آلاف سجينا يجتازون امتحانات البكالوريا
محطة تحلية مياه البحر بقورصو.. هذا ما وقف عليه عرقاب
تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية
أخطار الكوارث ومكافحة التزوير على طاولة مجلس الوزراء
أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 جوان 2023
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى
2023/06/11
حرب بالمخزن وفوضى في الجيش!
2023/06/11
بِالفيديو: هل اعتذر غوارديولا إلى محرز؟
2023/06/10
معدل البكالوريا وتاريخ الإعلان عن النتائج.. بلعابد يكشف
2023/06/11
رفع منحة التقاعد إلى 85 بالمائة من الأجر الأدنى
2023/06/12
الرأي
المزيد
ميليشيا تبتلع دولة!
حسين لقرع
2023/06/13
تفعيل استراتيجية المعادن النادرة.. لماذا القرار الآن؟
محمد سليم قلالة
2023/06/13
التنظيم النقابي بين النص والتطبيق
2023/06/13
جلال الطَلَباني يتحدث من قبره
محي الدين عميمور
2023/06/12
كلامٌ في الانتخابات (2)
عبد الوهاب دربال
2023/06/12