-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يصل إلى روسيا في زيارة دولة تدوم 3 أيام (فيديو)
مقالات ذات صلة
توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة بدءا من 19 جوان

توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة بدءا من 19 جوان

قرابة 6 آلاف سجينا يجتازون امتحانات البكالوريا  

قرابة 6 آلاف سجينا يجتازون امتحانات البكالوريا  

محطة تحلية مياه البحر بقورصو.. هذا ما وقف عليه عرقاب

محطة تحلية مياه البحر بقورصو.. هذا ما وقف عليه عرقاب

تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية

تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية

أخطار الكوارث ومكافحة التزوير على طاولة مجلس الوزراء

أخطار الكوارث ومكافحة التزوير على طاولة مجلس الوزراء

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 جوان 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد