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الجزائر
منظمة المستهلكين تدعو المواطنين إلى إحصائها وتطالب

أسعار مرجعية للمواد الأكثر استهلاكا في رمضان

نادية. س
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أسعار مرجعية للمواد الأكثر استهلاكا في رمضان
أرشيف

اقترحت المنظمة الجزائريّة لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس”، وضع أسعار مرجعية لأهم المنتجات الأساسية غير المُدعّمة، والتي تُستهلك بكثرة من قبل العائلات خلال شهر رمضان الفضيل.
وطلبت المنظمة من المواطنين المساهمة في الموضوع، وذلك عن طريق إعلامها بقائمة المنتجات التي يستهلكونها بكثرة، والتي تعرف مؤخرا ارتفاعا وصفته “أبوس”، بغير المبرر، ويتعلق الأمر بمنتجات فلاحيه أو أغذية صناعية.
وتفاعل المواطنون مع مسعى منظمة حماية المستهلك، مُثمّنين العملية، وكما اقترحوا على المنظمة، إنشاء منصة رقمية تفاعلية أو تطبيقا ذكيا يكتب فيه المواطنون قائمة المواد الاستهلاكية التي طلبتها المنظمة.
يُشار، أن بعض التجار يستغلون اقتراب شهر رمضان الفضيل، ويقدمون على رفع أسعار المواد الاستهلاكية غير المدعمة، بصفة عشوائية، لعلمهم المسبق بأن المواطن تعوّد على ارتفاع الأسعار قبل رمضان، وبالتالي لن يحتجّ على الظاهرة، غير أن الدولة قررت الضرب بيد من حديد مؤخرا، وهدّدت المضاربين والتجار الذين يرفعون الأسعار فجأة بعقوبات قاسية.

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