أسفرت عن نجاح 6000 مترشح.. سوناطراك تُعلن نتائج مسابقة التوظيف

النتائج الرسمية للمسابقة الوطنية المفتوحة التي أطلقها مجمع سوناطراك لتوظيف خريجي الجامعات، المعاهد، والمدارس الأكاديمية

أعلن مجمع سوناطراك، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل، اليوم الثلاثاء، عن صدور النتائج الرسمية للمسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات، المعاهد، والمدارس الأكاديمية، بهدف شغل مناصب مهندسين وتقنيين عبر مختلف منشآته.

وحسب بيان للمجمع، سجلت المسابقة التي نُظّمت بين 29 ديسمبر 2024 و4 جانفي 2025، مشاركة قياسية بلغت 181.162 مترشحًا، في أكبر عملية توظيف أطلقتها سوناطراك خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا واسعًا من الكفاءات الوطنية بالانضمام إلى المجمع.

وأُنجزت عملية التصحيح باعتماد معايير دقيقة وصارمة، سبقتها عملية تشفير أوراق الإجابة لضمان إخفاء هوية المترشحين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

وأسفرت النتائج عن نجاح 6000 مترشح سيتم تنصيبهم تدريجيًا عبر وحدات ومواقع سوناطراك المختلفة، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمجمع والتخصصات المطلوبة.

ودعت سوناطراك المترشحين إلى الاطلاع على النتائج الرسمية عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل، أو من خلال القوائم المتوفرة بملاحق الوكالات المحلية، مؤكدة حرصها على تسهيل وصول المعنيين إلى نتائجهم.

ووجّهت الشركة في ختام بيانها شكرها لجميع المترشحين على ثقتهم واهتمامهم، مهنئة الفائزين، ومجددة التزامها الثابت بدعم الكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز التشغيل النوعي.