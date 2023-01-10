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رياضة

أسماء إفريقية ثقيلة ستكون حاضرة في شان الجزائر

عمر سلامي
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أسماء إفريقية ثقيلة ستكون حاضرة في شان الجزائر
أرشيف
ديدييه دروغبا

وجهت اللجنة المنظمة المحلية لشان الجزائر، الدعوة للعديد من نجوم القارة السمراء السابقين، لحضور فعاليات المسابقة.

وكشفت اللجنة المنظمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن أسماء ثقيلة وجهت لها الدعوة لحضور كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وضمت قائمة المدعوين كل من الإيفواريين ديدييه دروغبا، ويايا توريه، والكاميروني وروجي ميلا، و التونسي كريم حقي .

وبالإضافة للأسماء المذكورة وجه الدعوة كذلك لإيمانويل أديباور، من توغو، و النيجيري جاي جاي أوكوشا، وحاجي ضيوف من السنغال، وجيان أساموا من غانا.

كما أعدت اللجنة المحلية قائمة، للاعبين دوليين جزائريين سابقين، لحضور الشان، لم يتم الكشف عنها بعد.

ويقام حفل الافتتاح هذا الجمعة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بحضور رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ورئيس الكاف باتريس موتسيبي.

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