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رياضة
بعد إجراء ستّ مسابقات

أسماء الفائزين بِمناصب عمل في معاهد وزارة الرياضة

الشروق الرياضي
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أسماء الفائزين بِمناصب عمل في معاهد وزارة الرياضة

كشفت وزارة الشباب والرياضة، الإثنين، عن أسماء الفائزين في المسابقات التي نظّمتها في تاريخ سابق.

ونظّمت وزارة سيد علي خالدي ستّ مسابقات، تسمح بعدها للفائزين بِشغل مناصب قارّة في معاهد رياضية بِكلّ من: عين البنيان وتقصراين ودالي إبراهيم بِالعاصمة، وقسنطينة، ووهران، وورقلة.

وطلبت وزارة الشباب والرياضة من الفائزين، القدوم إلى المعاهد الخاصة بهم، من أجل تسوية بعض الوثائق الإدارية. وذلك في آجال لا تتعدّى الشهر من تاريخ صدور النتائج النهائية.

وللقارئ الذي أجرى المسابقة أو يهمّه أمر النتائج، يُرجى منه الضغط على الرابط الإلكتروني المدرج أدناه، ثم الضغط مُجدّدا على المسابقة الخاصة به (ستّ مسابقات بِالخط الأخضر)، لِمعرفة أسماء الفائزين.

https://survey.mjs.gov.dz/index.php/514996

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