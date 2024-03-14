أسماء ثقيلة خارج أول قائمة للناخب الوطني بتكوفيتش

من المنتظر أن تغيب بعض الأسماء الثقيلة عن أول قائمة يعلن عنها المدرب بيتكوفيتش منذ توليه العارضة الفنية لـ”الخضر” خلفا لبلماضي.

وحسب تقارير إعلامية، فإن رياض محرز سيكون الغائب الأبرز عن الدورة الودية لـ”الخضر”، التي تنطلق بعد أيام قليلة بالعاصمة.

ووفق صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن رياض محرز طلب إعفاءه من حضور التربص الخاص بشهر مارس.

وقالت “ليكيب” إن رياض محرز عبر للاتحادية عن عدم رغبته في حضور التربص الأول، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

ورأت الصحيفة الفرنسية، إن محرز سيفكر في مستقبله الدولي خلال الاستراحة التي سيستفيد منها، وأضافت في نفس الوقت بأن المدرب الجديد بيتكوفيتش يعوّل على قائد “الخضر” ويفضل تواجده في تربص شهر جوان المقبل.

Riyad Mahrez devrait être absent de la première liste du nouveau sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic. Marqué par une nouvelle élimination au premier tour de la CAN, le joueur de 33 ans serait en réflexion sur son avenir international https://t.co/D6iPThQ1Gc pic.twitter.com/O7ha1VYbCJ — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 14, 2024

وبالإضافة إلى غياب رياض محرز، أكد موقع “وين وين” القطري، أن مدرب “الخضر”، بيتكوفيتش، سيبعد عدة أسماء عن القائمة، على غرار سفيان فيغولي ورايس وهاب مبولحيي، حيث لن يكون للثنائي أي فرصة في مشروعه الجديد.

وأضاف ذات الموقع، أن الناخب الوطني الجديد، قرّر بشكل مفاجئ استبعاد الهداف التاريخي إسلام سليماني، من القائمة المستدعاة للمعسكر المقبل.

كما قرّر بيتكوفيتش توجيه الدعوة لعدة أسماء جديدة يتقدمهم رفيق غيتان جناح نادي إستوريل البرتغالي، أنيس حاج موسى جناح فيتيس أرنهايم الهولندي، وأحمد قندوسي صانع ألعاب نادي سيراميكا المصري، ومنصف بقرار، مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي.

وحسب الموقع القطري، فإنه من المتوقع أن تعرف القائمة عودة ياسين براهيمي بعد غياب طويل، في وقت قد يغيب بن رحمة بسبب الإصابة.

ويدخل المنتخب الوطني في تربص تحضيري بالجزائر، ابتداء من 18 مارس الجاري.

وسيواجه “الخضر” في التربص، منتخبي بوليفيا وجنوب إفريقيا في إطار الدورة الدولية الودية التي ستحتضنها الجزائر.