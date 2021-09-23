-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أسهم فريق “فارس” صارت في يد شركة أمريكية

الشروق الرياضي
  • 162
  • 0
أسهم فريق “فارس” صارت في يد شركة أمريكية

دفعت شركة استثمارات أمريكية غلافا ماليا بِقيمة 150 مليون أورو، لِشراء أسهم نادي جنوة من القسم الأوّل الإيطالي.

ومعلوم أن فريق جنوة كان قد جلب المدافع الدولي الجزائري محمد فارس (25 سنة)، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مُعارا لِموسم واحد. مع إمكانية شراء العقد في جويلية 2022.

وكان نادي جنوة الإيطالي يملكه ويرأسه رجل الأعمال والمقاول المحلّي إنريكو بريتسيوزي، منذ عام 2013. لكن الفريق عانى ضائقة مالية حادّة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تراجع العائدات المالية، إثر تفشّي واستمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

ويتموقع فريق جنوة في الرتبة الـ 16، بعد مرور 5 جولات من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

ووفقا لِتقارير صحفية إيطالية صادرة، الخميس، فإن شركة الاستثمارات الأمريكية المذكورة أعلاه، تملك أيضا نسبة 9% من أسهم نادي إشبيلية الإسباني.

مقالات ذات صلة
خبر سعيد لِسليماني ونبأ حزين لِبن سبعيني

خبر سعيد لِسليماني ونبأ حزين لِبن سبعيني

أوّل هدف لـ “بلعمري”

أوّل هدف لـ “بلعمري”

بن طالب في فرنسا

بن طالب في فرنسا

تقني حاز كأسيَن عالميتَين سَيُدرّب شباب بلوزداد

تقني حاز كأسيَن عالميتَين سَيُدرّب شباب بلوزداد

الصحافة التركية تعود لمهاجمة سفيان فيغولي مرة أخرى

الصحافة التركية تعود لمهاجمة سفيان فيغولي مرة أخرى

نجم هولندا السابق يشيد بتطور رامز زروقي

نجم هولندا السابق يشيد بتطور رامز زروقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد