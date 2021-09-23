أسهم فريق “فارس” صارت في يد شركة أمريكية

دفعت شركة استثمارات أمريكية غلافا ماليا بِقيمة 150 مليون أورو، لِشراء أسهم نادي جنوة من القسم الأوّل الإيطالي.

ومعلوم أن فريق جنوة كان قد جلب المدافع الدولي الجزائري محمد فارس (25 سنة)، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مُعارا لِموسم واحد. مع إمكانية شراء العقد في جويلية 2022.

وكان نادي جنوة الإيطالي يملكه ويرأسه رجل الأعمال والمقاول المحلّي إنريكو بريتسيوزي، منذ عام 2013. لكن الفريق عانى ضائقة مالية حادّة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تراجع العائدات المالية، إثر تفشّي واستمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

ويتموقع فريق جنوة في الرتبة الـ 16، بعد مرور 5 جولات من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

ووفقا لِتقارير صحفية إيطالية صادرة، الخميس، فإن شركة الاستثمارات الأمريكية المذكورة أعلاه، تملك أيضا نسبة 9% من أسهم نادي إشبيلية الإسباني.